مدیر مخابرات منطقه خوزستان با بیان اینکه تکمیل فیبرنوری اهواز تا نیمه اول ۱۴۰۵ در دستور است و روستاهای بزرگ دارای مرکز تلفن اغلب فیبر نوری دارند، گفت: طبق برنامه وزارتخانه، در مناطقی که برخی اپراتورها مشغول هستند، ما برنامهریزی میکنیم تا شبکه مسی جمع و شبکه فیبر نوری جایگزین شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، رحیم فلاحزاده در خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح فیبرنوری در استان اظهار کرد: بحث فیبر نوری امسال برنامهریزی شد و کلید آن در آبان ماه سال جاری با حضور رییسجمهور و وزیر زده شد. با توجه به اینکه شبکه مسی در شرکت مخابرات ایران عمر ۱۰۰ ساله خود را پشت سر گذاشته است و تصمیم بر این شد که این شبکه به مرحله بازنشستگی برسد و این تصمیم بسیار خوبی بود.
وی ادامه داد: پیش از این نیز در قالب پروژه فیبر نوری کار را شروع کرده بودیم و ۲۶ شهر (مراکز شهرستان) را هدف قرار دادیم. توسعه خوبی در دو سه سال گذشته انجام شد؛ در شهرستان اهواز، آبادان، دزفول، خرمشهر و شهرهای کوچکی مانند حمیدیه، آغاجاری و هندیجان کار شده است و میتوان گفت ۶۰ تا ۷۰ درصد زیرساخت اکنون مهیاست.
مدیر مخابرات منطقه خوزستان بیان کرد: با برنامهریزی انجامشده، در فاز اول، برای شهر اهواز بهعنوان یکی از کلانشهرهای کشور مقدمات چیده و طراحی انجام شده است و پیمانکاران نیز انتخاب و کارگاهها ایجاد شده و حدود یک ماه است که در برخی مناطق اهواز کار آغاز شده است. با همراهی و پیگیریهای صورت گرفته و دستور استاندار و همکاری با شهرداری و اداره کل فناوری اطلاعات، مجوزها نیز در حال اخذ است تا بتوانیم شبکه مسی را در کل مناطق اهواز حذف و با فیبر نوری جایگزین کنیم.
وی افزود: برای مشترکان، کابلکشی فیبر نوری داخل منزل و ارائه یک مبدل رایگان بهصورت تکلیفی در برنامه داریم. با جمعآوری شبکه مسی، میتوانیم سرویس اینترنت تا سرعت ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه (یک گیگ) را در اختیار خانوادهها و کسبوکارها قرار دهیم. برنامهریزی کردهایم که تا نیمه اول سال ۱۴۰۵ شهر اهواز را تحت پوشش قرار دهیم.
فلاح زاده ادامه داد: فاز بعدی، شهرستانها هستند که در یک برنامه ۵ ساله طراحی شدهاند. شهرستانهایی مانند شوشتر، دزفول، آبادان، اندیمشک، شوش و ماهشهر برنامهریزی شدهاند و برای آنها نیز پیمانکار گرفته و کار را آغاز خواهیم کرد.
وی بیان کرد: در مرحله بعد، بستر ارتباطی را به روستاها رساندیم. روستاهای بزرگی که مرکز تلفن دارند، عمدتاً هماکنون فیبر نوری دارند و این نیز بخشی از برنامه ماست. طبق برنامه وزارتخانه، در مناطقی که برخی اپراتورها مشغول هستند، ما برنامهریزی میکنیم تا شبکه مسی جمع و شبکه فیبر نوری جایگزین شود.
فلاحزاده در خصوص فیبر نوری اختصاصی گفت: در استان ما بسیاری از ارگانها به فیبر نوری متصل شدهاند. با تاکید مراجع بالادستی مانند شورای عالی فضای مجازی و سازمان پدافند غیرعامل بر استفاده از این شبکه، اکثر ادارات و بانکها در سراسر شهرستانها فیبر اختصاصی دارند. تعداد محدودی اداره باقی مانده که در حال رایزنی برای اتصال آنها هستیم. تمام فرمانداریها و بخشداریها متصل هستند.
وی با اشاره به مزایای فیبر نوری اظهار کرد: فیبر نوری تکنولوژی بسیار با قابلیتی است و قابلیت اطمینان بالا در انتقال داده با کیفیت و سرعت بالا، عدم تاثیرپذیری از شرایط آبوهوایی (مانند رطوبت)، امنیت بسیار بالا از مزیتهای آن است و بهعنوان یک تکنولوژی سبز، مصرف انرژی را یکهشتم و هزینه نگهداری را یکسوم کاهش میدهد.
فلاحزاده ادامه داد: این کاهش هزینهها در نهایت به نفع مشترکان خواهد بود. این شبکه، زمینهساز توسعه شبکه ۵ G، توسعه اقتصاد دیجیتال کشور و اینترنت اشیا (IoT) نیز هست. ان شاء الله با این مگاپروژه که آغاز شده، این اهداف محقق خواهد شد.
وی در خصوص مدت زمان اجرای این طرح بیان کرد: کل برنامه براساس برنامه هفتم توسعه، باید در یک بازه ۵ ساله انجام شود. تمام تلاش ما این است که پروژه را شهر اهواز را در بازه زمانی تعریفشده (تا نیمه اول سال آینده) تکمیل کنیم.
مدیر مخابرات منطقه خوزستان با اشاره به چالشهای اجرای این طرح گفت: مهمترین معضل، همراهی دستگاههای اجرایی بهویژه شهرداری برای صدور سریع مجوزها است. البته ما کمترین حفاری را داریم، زیرا نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد بستر کانالی زیرساخت را در اختیار داریم. تلاش میکنیم حفاریهای محدود نیز سریع انجام و مرمت شود تا موجب اعتراض شهروندان نشود.
وی در خصوص اقدامات موردنظر برای پایداری شبکه و اینترنت در مرزها با توجه به ترافیک بالا در مناسبتهایی مانند اربعین اظهار کرد: خوشبختانه در هر دو مرز شلمچه و چذابه که مرزهای بینالمللی و محل تردد زوار اربعین هستند دو مرکز داریم که از دو مسیر فیبر نوری با ظرفیت پهنای باند بالا برخوردار هستند. این ظرفیت برای سازمانها، ارگانهای امنیتی-نظامی و اپراتورها (مانند همراه اول) جهت پوشش شبکه تامین شده است.
فلاحزاده ادامه داد: برای مراسم اربعین امسال نیز ۵ سایت جدید سیار اضافه کردیم که در مقطع مراسم راهاندازی و پس از آن جمعآوری میشوند و با همکاری راهداری و استانداری، در چذابه سایت جدیدی اضافه شد. علاوه بر آن، در مسیر چذابه ۱۰ سایت و همچنین ۱۰ سایت در شلمچه برای خدمترسانی به زوار داریم. در خود پایانههای مرزی، در ایام مراسم وایفای فعال میشود و همواره در ایام اربعین ظرفیتها را به فراخور تعداد زوار توسعه میدهیم.