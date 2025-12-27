جشنواره‌ای شیرین به نام نیشکر در صومعه‌سرا جشنواره‌ای شیرین به نام نیشکر در صومعه‌سرا جشنواره‌ای شیرین به نام نیشکر در صومعه‌سرا جشنواره‌ای شیرین به نام نیشکر در صومعه‌سرا جشنواره‌ای شیرین به نام نیشکر در صومعه‌سرا جشنواره‌ای شیرین به نام نیشکر در صومعه‌سرا جشنواره‌ای شیرین به نام نیشکر در صومعه‌سرا

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، جشنواره نیشکر در قطب تولید این محصول در روستای کلسر صومعه‌سرا برگزار شد.

هادی حق شناس استاندار گیلان در جشنواره با اشاره به اینکه گیلان از نظر تنوع غذایی و محصولات کشاورزی جز استان‌های برتر کشور است گفت: این جشنواره‌ها برای شادی و نشاط مردم و حفظ فرهنگ آداب و رسوم و سنت‌های حسنه گذشتگان برگزار می‌شود و هدف ما برای حمایت از کشاورزان است تا کشاورزان با دلگرمی بیشترین در روستا به کشت و کار بپردازند.

سعید رحمت زاده نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی نیز در این جشنواره بر حمایت کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و پرداخت تسهیلات با سود کم به روستائیان برای خوداشتغالی تأکید کرد.

حمیدرضائی فرماندار صومعه‌سرا در حاشیه جشنواره با بیان اینکه سالانه ۱۲ جشنواره در این شهرستان برگزار می‌شود گفت : برگزاری این جشنواره‌ها ایجاد شور و نشاط در جامعه و مردم ، حفظ هویت فرهنگی منطقه و آداب رسوم و سنت‌ها وحمایت از کشاورزان که محصولات تولیدی خود را عرضه کنند و بفروش برسانند.

علیرضا مهرگان رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری و دبیر جشنواره نیشکر در سومین جشنواره نیشکر در روستای کلسر صومعه‌سرا گفت: محصول نیشکر در میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده واین جشنواره به منظور معرفی محصولات کشاورزی و بومی محلی، رونق اقتصادی و گردشگری منطقه و اجرای برنامه متنوع و جذاب برای ایجاد فضایی شاد و با نشاط برای مهمانان بود.

سالانه ۳۰ تن شکر سیاه در صومعه‌سرا تولید می‌شود.

دراین جشنواره بازارچه فروش محصولات کشاورزی، فرآوری‌های نیشکر و دست پخت‌های بانوان دائر بود.

۳هزار نفر از برنامه‌های جذاب و شاداین جشنواره دیدن کردند و شکر سیاه به عنوان سوغات خریدند.