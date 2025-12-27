به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بر اساس گزارش مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، در فهرست سال ۱۴۰۴ پژوهشگران پراستناد حوزه‌ی علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر این مؤسسه ۱۵ نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شیراز حضور دارند.

براساس این گزارش نسبت به سال گذشته (۱۴۰۳) ۷ نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شیراز امسال به این فهرست اضافه شده‌اند.

جدول زیر حوزه‌ی موضوعی این اعضای هیئت‌علمی را نشان می‌دهد.