۱۵ عضو هیئتعلمی دانشگاه شیراز در شمار پژوهشگران ایرانی پراستناد حوزه علوم انسانی قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بر اساس گزارش مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، در فهرست سال ۱۴۰۴ پژوهشگران پراستناد حوزهی علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر این مؤسسه ۱۵ نفر از اعضای هیئتعلمی دانشگاه شیراز حضور دارند.
براساس این گزارش نسبت به سال گذشته (۱۴۰۳) ۷ نفر از اعضای هیئتعلمی دانشگاه شیراز امسال به این فهرست اضافه شدهاند.
جدول زیر حوزهی موضوعی این اعضای هیئتعلمی را نشان میدهد.