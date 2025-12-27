رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ایذه از شناسایی و دستگیری یک شکارچی در تالاب میانگران و تحویل به مراجع قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، کامران اسفندیاری اظهار کرد: در پی گشت و کنترل پرسنل یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ایذه در تالاب میانگران، دو شکارچی در حال شکار شناسایی و مورد تعقیب قرار گرفتند.

وی افزود: باتوجه به لجن‌زار و باتلاق و پوشش فراوان نیزار، ماموریت با سختی مواجه شد ولی تعقیب و گریز متخلفان متوقف نشد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ایذه ادامه داد: هنگام رویارویی مستقیم، این شکارچی اقدام به استفاده مستقیم از سلاح شکاری و تهدید جانی محیط‌بانان کرد که در پی آن، فرد اقدام‌کننده پیش از شلیک بازداشت و همراه وی چند قطعه پرنده شکارشده نیز کشف و ضبط شد.

وی در ادامه اضافه کرد: فرد دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای پیگیری مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.