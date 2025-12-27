نمایندگان استان در لیگ برتر والیبال کشور، فردا در یزد و ورامین مقابل حریفان قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم شهداب یزد در هفته نهم لیگ برتر والیبال کشور، فردا از تیم شهرداری ارومیه پذیرایی می‌کند.

والیبالیست‌های یزدی که در هشت دیدار قبلی خود، هفت برد و یک باخت داشتند، از ساعت ۱۶ در سالن اختصاصی خود به میدان می‌روند.

شهداب که در شش دیدار ابتدای فصل به پیروزی رسیده بود، در هفته هفتم مقابل سپاهان تن به شکست داد و با وجود پیروزی در دیدار هفته گذشته، صدر جدول را به فولاد سیرجان واگذار کرده است.

از سوی دیگر، چادرملوی اردکان که از هفته سوم لیگ برتر با باخت بیگانه شده است، به ورامین می‌رود تا با سایپای تهران دیدار کند.

این دیدار هم از ساعت ۱۶ در سالن شهید گل عباسی ورامین آغاز می‌شود.

بلندقامتان اردکانی ۶ هفته است که باختی را متحمل نشده و همه دیدار‌های خود را با پیروزی به پایان رسانده اند.

شهدابی‌ها هم اکنون در جایگاه دوم ایستاده‌اند و چادرملو هم در رده چهارم جدول قرار دارد.