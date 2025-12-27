آیتالله علمالهدی:
ثبت روز مشهد در تقویم رسمی کشور، نیازمند پیگیری مسئولان
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: ثبت روز مشهد در تقویم رسمی کشور، نیازمند پیگیری مسئولان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیتالله سید احمد علمالهدی، امروز در دیدار با اعضای ستاد گرامیداشت روز نهم و دهم دی ماه خراسان رضوی گفت: مسئولان به ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی باید در ثبت رسمی دهم دی به عنوان «روز مشهد» همکاری بیشتری داشته باشند تا هرچه زودتر این روز بزرگ در تقویم رسمی کشور به ثبت برسد.
وی افزود: این دو روز از اهمیت ویژهای برخوردار است، نهم دی ماه نماد بصیرت و آگاهی مردم است و دهم دی ماه به واسطه پیوند تاریخی با مشهد و حضور پرشور مردم در صحنه، جایگاه خاصی دارد.
وی بیان کرد: در این دو مناسبت، مردم باید نقش اصلی و میداندار را ایفا کنند و فضای شهر سرشار از شور، نشاط و حرکت اجتماعی باشد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: برگزاری بزرگداشت روز مشهد باید برخاسته از اراده و مشارکت مردمی بوده و دستگاهها و نهادها نیز وظیفه دارند در این مسیر همراه و پشتیبان مردم مشهد باشند.