فرمانده انتظامی خفر از کشف ۲۰ هزار و ۳۰۰ کیلوگرم خوراک دام بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ محسن دیداری گفت: مأموران پلیس آگاهی خفر ضمن هماهنگی با مرجع قضایی در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق، هنگام گشت زنی و بازرسی و کنترل خودروهای عبوری در جادههای اصلی به دو دستگاه کامیون مشکوک شدند و آنها را متوقف کردند.
او افزود: مأموران در بازرسی از این دو خودرو در مجموع ۲۰ هزار و ۳۰۰ کیلوگرم خوراک دامی فاقد مجوز کشف کردند.
او با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش محموله کشف شده ۱۲ میلیارد ریال برآورد شده است و رانندگان به مرجع قضایی معرفی شدند، گفت: مردم نقش مهمی در ارتقاء امنیت اجتماعی در سطح جامعه دارند و از این رو میتوانند با مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریتهای پلیس گزارش کنند.