به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی استان در نشست توجیه و آموزش کارکنان مشارکت کننده در ماموریت‌های نظم و امنیت انتظامی و ترافیکی "دهه مقاومت"، ضمن تشریح وضعیت امنیت در ابعاد بین المللی و منطقه‌ای، برخی از مهمترین تدابیر ماموریتی مرتبط با نظم و امنیت برنامه‌های این رویداد مهم را تشریح کرد.

سردار "موقوفه ئی" با اشاره به بازدید و واکاوی روزانه محدوده گلزار شهدا به منظور جانمایی تمامی مکان‌های استقرار نیرو‌ها و ایستگاه‌های بازرسی، بر دقت و هوشیاری همه جانبه در این ماموریت مهم، راهنمایی صحیح مردم و مسافران، بهره گیری موثر از پارکینگ‌های اختصاصی حوزه گلزار شهدا و انجام صحیح همه ماموریت‌های انتظامی و امور ترافیکی این مناسبت تاکید کرد.