پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور از پیشرفت مطلوب طرح آزادراه شمالی کرج خبر داد.
هوشنگ بازوند در گفتگوی اختصاصی با گروه حمل و نقل و گردشگری خبرگزاری صدا و سیما، گفت: این طرح با انتقال روزانه حدود ۶۰ هزار خودرو، نقش مؤثری در کاهش ترافیک تهران–کرج و استانهای غربی کشور خواهد داشت.
وی با بیان اینکه طرح آزادراه شمالی کرج با مشارکت وزارت راه و شهرسازی و شهرداری کرج در حال اجراست، گفت:خوشبختانه پیشرفت فیزیکی طرح بسیار مناسب است و تقریباً در آستانه اتمام قرار دارد؛ بهگونهای که پیشبینی میکنیم تا پایان اسفند امسال به ۹۰ درصد و تا پایان فروردین ۱۴۰۵ بهطور کامل به بهرهبرداری برسد.
وی با اشاره به ویژگیهای فنی طرح افزود: این طرح شامل ۱۷ پل مهندسی است که پل B۱ یکی از شاخصترین آنها به شمار میرود. طراحی انجامشده در این طرح را میتوان یک شاهکار مهندسی دانست که حاصل تلاش مهندسان و پیمانکاران ایرانی است و شایسته تقدیر و تشکر است.
بازوند با اشاره به حجم سنگین ترافیک محور تهران–کرج گفت: بهطور متوسط روزانه حدود ۲۰۰ هزار خودرو از تهران به کرج و سپس به ۱۵ استان کشور تردد میکنند که آزادراه شمالی کرج و این کنارگذر میتواند حدود ۳۰ درصد این ترافیک، معادل ۶۰ هزار خودرو در روز را منتقل کند که دستاورد بسیار ارزشمندی است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور ادامه داد: همزمان پیگیر اجرای کنارگذر جنوبی کرج نیز هستیم و در حال امضای تفاهمنامه آن هستیم. با تکمیل این دو طرح، مشکل ترافیک ورودی کرج و استانهای عبوری به شکل اساسی مرتفع خواهد شد.
وی درباره هزینههای طرح هم گفت: تاکنون حدود ۵ هزار میلیارد تومان برای این طرح هزینه شده و برای اتمام آن حدود ۴ هزار میلیارد تومان دیگر نیاز است؛ و در مجموع این طرح با مشارکت شهرداری کرج و وزارت راه و شهرسازی، رقمی در حدود ۹ هزار میلیارد تومان را در بر میگیرد که بخشی از آن از محل اعتبارات دولتی و منابع مولدسازی تأمین شده است.
وی در پایان ضمن قدردانی از عوامل اجرایی خاطرنشان کرد: از شهرداری کرج، مهندسان و پیمانکاران ایرانی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین مقام عالی وزارت راه و شهرسازی که بهصورت هفتگی طرح را رصد میکنند، صمیمانه تشکر میکنم.