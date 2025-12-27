تالار رودکی، با الهام از نام و جایگاه پدر شعر فارسی، به‌عنوان کتابخانه نابینایان و کم‌بینایان کتابخانه ملی ایران فعالیت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گروه مرجع و خدمات ویژه اداره کل اطلاع‌رسانی، با هدف افزایش آگاهی مراجعان سازمان و در چارچوب نام‌گذاری تالار‌های تخصصی کتابخانه ملی به نام مشاهیر و دانشمندان بزرگ، به معرفی شخصیت ابوعبدالله جعفر بن محمد رودکی و تالار رودکی، کتابخانه نابینایان و کم‌بینایان، پرداخته است.

تالار رودکی با یاد نام و گرامی‌داشت جایگاه رودکی، پدر شعر فارسی و شاعر نابینای سده سوم هجری، به‌عنوان کتابخانه نابینایان و کم‌بینایان فعالیت می‌کند و در پی ارائه الگویی است که این شاعر بزرگ با زندگی و آثار خود به نمایش گذاشته است؛ الگویی مبتنی بر این باور که محدودیت‌های جسمی هرگز مانعی برای شکوفایی استعداد و دسترسی به گنجینه‌های فرهنگ و دانش نیست.

این تالار با گردآوری ۱۸۹۹ منبع ویژه، مجموعه‌ای شامل کتاب‌ها و نشریات به خط بریل، کتاب‌های گویا، تجهیزات کمکی و فناوری‌های تخصصی برای افراد نابینا و کم‌بینا را در اختیار مراجعان قرار می‌دهد.

ارائه خدمات اطلاعاتی تخصصی، تهیه و سازماندهی منابع مطالعاتی و تحقیقاتی و ایجاد فضایی کاملاً قابل دسترس برای نابینایان، کم‌بینایان و دیگر توان‌خواهان، از اهداف اصلی این تالار به شمار می‌آید.

تالار رودکی در مسیر تحقق عدالت در دسترسی به اطلاعات می‌کوشد تا همان‌گونه که رودکی با شعر خود جهان را برای همگان قابل درک‌تر ساخت، دنیای کتاب و دانش را نیز برای همه اعضای جامعه، فارغ از توانایی‌های جسمانی، قابل بهره‌برداری نگه دارد. این تالار در طبقه همکف ساختمان کتابخانه ملی، پیش از ورود به تالار‌های مطالعه تخصصی، قرار دارد.