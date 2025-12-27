معاون فرهنگی و پرورشی اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان با تاکید بر لزوم رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی در مدارس استان، از وجود حدود ۳۰۰ مدرسه نیازمند توجه ویژه در مناطق مختلف خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مختار امیری با اشاره به وضعیت آسیب‌های اجتماعی خوزستان اظهار کرد: برای اقدام در حوزه آسیب‌های اجتماعی ابتدا باید اطلاعات درستی داشته باشیم و به این منظور، سال گذشته ۵۸۰ هزار دانش‌آموز معادل بیش از ۵۰ درصد دانش‌آموزان خوزستانی غربالگری شدند. امسال هم غربالگری ۵۰ درصد دیگر دانش‌آموزان در حال انجام است و تا پایان دی‌ماه همه جمعیت دانش‌آموزی غربالگری می‌شوند و پوشش صددرصدی را خواهیم داشت تا آسیب‌های روانی و اجتماعی و علت این آسیب‌ها مشخص و بر همین اساس، اقدامات پیشگیرانه انجام شود.

وی با بیان اینکه برای رشد آموزش باید ابتدا باید به دانش‌آموزان دارای آسیب‌های اجتماعی رسیدگی شود، افزود: بر اساس اطلاعات موجود، خوزستان جزو استان‌هایی است که باید بیشتر به مساله آسیب‌های اجتماعی توجه کند و در این باره، شرکای راهبردی آموزش و پرورش هم بیشتر پای کار باشند.

معاون فرهنگی و پرورشی اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: آسیب‌های اجتماعی علل مختلف دارند و وقتی در استانی قرار داریم که آمار طلاق، بیکاری و ... بالاست قطعا آسیب‌های اجتماعی هم تحت تاثیر این مسائل قرار می‌گیرند. متاسفانه همه آسیب‌های اجتماعی، ناشی از مشکلات خانوادگی و ارائه نشدن آموزش‌های لازم برای خانواده‌ها است.

وی بیان کرد: با توجه به داده‌های خوبی که به دست آمده، اکنون دقیق می‌دانیم در کدام منطقه چه آسیب اجتماعی بیشتر نیازمند توجه است. البته تمرکز ویژه در زمینه پیشگیری از اعتیاد و خودکشی است و کار‌های خوبی در مدرسه‌های با وضعیت قرمز در حال انجام است.

امیری در خصوص تعداد مدارس دارای وضعیت قرمز ادامه داد: در خوزستان حدود ۳۰۰ مدرسه نیازمند توجه ویژه در دستور کار قرار دارند و اقدامات بیشتری در این مدارس در حال انجام است. این اقدامات در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی پیش روی دانش‌آموزان ذیل شورای ائتلاف نماد (نظام مراقبت از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان) انجام می‌شود.

وی با اشاره به روند توانمندسازی و آگاه‌سازی مدیران مدارس، مشاوران و دیگر پرسنل اضافه کرد: با توجه به آسیب‌های اجتماعی محله‌های مختلف، مدارس در رنگ‌بندی سبز، زرد، نارنجی و قرمز تقسیم می‌شوند و مدارس با وضعیت مدارس نارنجی و قرمز در اولویت رسیدگی قرار دارند و بخش زیادی از آسیب‌های اجتماعی و روانی در این مدارس است.

معاون فرهنگی و پرورشی اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: دانش‌آموزان دارای وضعیت قرمز ممکن است نیازمند رسیدگی بیشتر و ارجاع به مراکز مشاوره و حتی مراکز درمانی باشند که همه این اقدامات به صورت رایگان در حال انجام است. همچنین دانش‌آموزان در زمانی که به مشاوره نیاز دارند می‌توانند از ساعت ۸ تا ساعت ۲۴ با مرکز پاسخگویی خط اورژانس دانش‌آموزی ۱۵۷۰ تماس بگیرند و از خدمات این مرکز بهره ببرند.

وی با اشاره به اینکه خدمات خط اورژانس دانش‌آموزی محرمانه ارائه می‌شود، ادامه داد: روزانه صد‌ها نفر با این مرکز تماس می‌گیرند که در صورت نیاز مداخله فوری با کمک اورژانس اجتماعی بهزیستی انجام می‌شود و از بسیاری از اقدامات پیشگیری می‌کنند.

امیری بیان کرد: برای توامندسازی روانی دانش‌آموزان اردو‌های تمشک، هدی و ایراندخت برگزار و توانمندسازی دانش‌آموزان و آموزش مهارت‌های زندگی انجام می‌شود. همچنین مراکز مشاوره در خصوص آموزش خانواده و انجمن‌ها به ویژه در شهر‌های دارای بیشترین آسیب اجتماعی اقدام کرده‌اند که امیدواریم این اقدامات موثر باشند و در سال‌های آینده در آسیب‌های اجتماعی کاهش داشته باشیم.