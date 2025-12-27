افزایش ۴۲ درصدی منابع بانکی خراسان جنوبی
منابع بانکی خراسان جنوبی در آبان امسال، ۴۲.۷ درصد نسبت به آبان سال گذشته افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، استاندار امروز در در کمیسیون هماهنگی بانکهای استان گفت: منابع بانکها در آبان ماه امسال ۷۰ همت گزارش شده که در مدت مشابه سال گذشته ۴۹ همت بوده است.
هاشمی با قدردانی از سرمایه گذاران افزود: من از مدیران واحدهای تولیدی تشکر میکنم که به بانکهای استان اطمینان کردند و منابع مالی شان را به خراسان جنوبی منتقل کردند.
وی یکی از دغدغهها را صف انتظار تسهیلات ازدواج و فرزندآوری عنوان کرد و گفت: با این که متناسب با منابع، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده، اما برای تسریع در اعطا تسهیلات، پیگیریها ادامه دارد و پرداخت وام در این زمینه، از الویتهای ماست.
استاندار همچنین بر جذب اعتبارات به خصوص تبصرهی ۱۸ تاکید کرد.
هاشمی از مدیران بانکها خواست به هیچ عنوان واحدهای تولیدی در مسیر قضایی قرار نگیرند.
دبیر کمیسیون بانکهای استان نیز گفت: هم اکنون در تسهیلات ازدواج ۴ هزار و ۶۰۰ متقاضی و در تسهیلات فرزندآوری ۱۳ هزار و ۹۴۴ متقاضی در صف انتظارند.
زرنگ افزود: برای تسریع در اعطا تسهیلات در این دو بخش به دنبال نشست با بانک مرکزی هستیم.