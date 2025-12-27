به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مهدی صلواتیان با اشاره به استقبال گسترده مردم از این برنامه معنوی افزود: پیش‌بینی می‌شود آمار معتکفان این استان از مرز ۲۱ هزار نفر بگذرد.

او تصریح کرد: برگزاری حلقه‌های معرفت، کرسی‌های تلاوت قرآن‌کریم، اقامه نماز جماعت، برگزاری سخنرانی مذهبی، مولودی خوانی و برگزاری گفتمان دینی با موضوعات مختلف از جمله برنامه‌های در نظر گرفته شده در این ایام است.

دبیرستاد مردمی اعتکاف استان همدان گفت: این مراسم معنوی فرصتی ویژه برای ارتقای سطح معنویت، خودسازی و تقویت ارتباط با خداوند است و برنامه‌ریزی‌های لازم برای ارائه تجربه‌ای متفاوت به معتکفان در نظر گرفته شده است.