رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: در راستای توسعه کشتی دانشجویی، برنامهریزی شده است تا این رشته ورزشی در دانشگاههای سراسر کشور گسترش یابد و زیرساختهای لازم برای فعالیت دانشجویان علاقهمند فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در مراسم امضاء تفاهمنامه همکاری سازمان امور دانشجویان و فدراسیون کشتی با اشاره به برنامههای پیشرو در حوزه ورزش دانشگاهی تصریح کرد: در راستای توسعه کشتی دانشجویی، برنامهریزی شده است تا این رشته ورزشی در دانشگاههای سراسر کشور گسترش یابد و زیرساختهای لازم برای فعالیت دانشجویان علاقهمند فراهم شود.
وی افزود: برگزاری منظم مسابقات کشتی دانشجویی در سطح استانها، شناسایی استعدادهای برتر و ایجاد مسیر رشد برای آنها از جمله اهداف مهم این همکاری مشترک است.
رئیس سازمان امور دانشجویان تصریح کرد: برگزاری مسابقات قهرمانی کشتی دانشجویان کشور میتواند نقش مؤثری در ارتقای سطح فنی کشتی دانشگاهی و ایجاد انگیزه در میان دانشجویان ایفا کند. این مسابقات علاوه بر ایجاد فضای رقابتی سالم، زمینهای مناسب برای کشف استعدادهای جدید و تقویت پشتوانه تیمهای ملی در آینده خواهد بود.
وی تأکید کرد: با همکاری فدراسیون کشتی و بهرهگیری از مربیان متخصص، اساتید دانشگاه و ظرفیتهای موجود در مراکز آموزش عالی، تلاش خواهیم کرد کشتی به یکی از رشتههای شاخص و پایدار در ورزش دانشگاهی تبدیل شود و دانشجویان بتوانند همزمان با پیشرفت علمی، در مسیر قهرمانی و افتخارآفرینی برای کشور نیز گام بردارند.