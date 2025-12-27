نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کرمان با حضور ۳۳۵ ناشر داخلی و خارجی و عرضه ۲۰ هزار عنوان کتاب، با فروش بیش از ۴۵ هزار جلد و رضایت ۸۰ درصدی مخاطبان پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کرمان که به همت خانه کتاب و ادبیات ایران با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، پس از ۸ روز فعالیت فرهنگی و نمایشگاهی، با ثبت رکوردی تازه در میزان فروش و رضایتمندی مخاطبان به کار خود پایان داد. در این نمایشگاه آثار بیش از ۳۳۵ ناشر داخلی و خارجی در قالب حدود ۲۰ هزار عنوان کتاب عرضه شد.

رکورد فروش در نمایشگاه‌های استانی ۱۴۰۴

بر اساس آمار، فروش کتاب در نمایشگاه کتاب کرمان از روز نخست روندی صعودی را طی کرد و در نهایت نمایشگاه با فروش بیش از ۴۵ هزار جلد کتاب در مجموع بخش داخلی و خارجی، موفق شد رکورد جدیدی در میان نمایشگاه‌های استانی سال ۱۴۰۴ به ثبت برساند.

تقویت جنبه بین‌المللی نمایشگاه

این دوره از نمایشگاه کتاب کرمان میزبان ۵ استاد خارجی و ۴ میهمان ملی در حوزه ایران‌شناسی، ادبیات فارسی و محور مقاومت بود. یکی از بخش‌های شاخص نمایشگاه، برپایی سالن عرضه کتاب‌های خارجی برای نخستین‌بار در نمایشگاه‌های استانی سال ۱۴۰۴ بود؛ سالنی که در ورودی نمایشگاه مستقر شد و بیش از ۵ هزار عنوان کتاب خارجی را در اختیار بازدیدکنندگان قرار داد.

نمایشگاه در قامت یک جشنواره

نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کرمان تنها به عرضه و فروش کتاب محدود نشد و با اجرای طیف گسترده‌ای از برنامه‌های فرهنگی، به یک جشنواره فرهنگی تبدیل شد. در طول ۸ روز برگزاری نمایشگاه، بیش از ۲۳ برنامه فرهنگی از جمله کارگاه‌های آموزشی کتاب‌خوانی و هوش ویژه دانش آموزان، رونمایی تازه‌های نشر، نشست‌های تخصصی کتاب کودک، نشست‌های نقد و تحلیل آثار دفاع مقدس، سخنرانی شخصیت‌های فرهنگی و ملی با محوریت فرهنگ مقاومت و شهید حاج قاسم سلیمانی، نشست بررسی ادبیات داستانی کرمان، تئاتر‌های محیطی کتاب‌محور، همایش شهرنامه‌نویسی در تاریخ همراه با بزرگداشت استاد باستانی پاریزی، عصر شعر، نمایش‌های عروسکی یلدا همراه با موسیقی محلی، شب فرهنگی نویسندگان منطقه، کارگاه تکنیک‌های طنز و همچنین برنامه‌های قصه‌گویی و پویانمایی کودک اجرا شد.

غرفه ویژه شهید حاج قاسم؛ نقطه اوج نمایشگاه

یکی از مهم‌ترین بخش‌های نمایشگاه امسال، غرفه ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی در ورودی نمایشگاه بود که با محوریت معرفی آثار مرتبط با سیره، اندیشه و مکتب این شهید بزرگوار، برنامه‌های متنوع فرهنگی برگزار کرد. از جمله برنامه‌های شاخص این غرفه می‌توان به نشست‌های کوتاه فرهنگی، معرفی کتاب، حضور چهره‌های ملی حوزه مقاومت، نقد و بررسی کتاب‌های ادبیات پایداری با حضور نویسندگان ملی و مهمانان خارجی، بازدید از موزه دفاع مقدس کرمان، پخش زنده مستند «سرباز ۶۳»، حضور مسئولان و گل‌افشانی بر مزار شهید سلیمانی اشاره کرد. این غرفه با تاکید بر ترویج فرهنگ مطالعه و انتقال ارزش‌های مکتب مقاومت، سهمی قابل توجه در غنای فرهنگی نمایشگاه داشت.

رضایت بالای مخاطبان از نمایشگاه

هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه، نظرسنجی الکترونیکی از بازدیدکنندگان انجام شد که نتایج آن حاکی از رضایت بالای مخاطبان بود؛ به‌طوری که ۸۰ درصد شرکت‌کنندگان نمایشگاه را «خوب و خیلی خوب» ارزیابی کردند، ۹۱.۳ درصد از محل برگزاری رضایت داشتند و ۸۶.۵ درصد نیز شیوه توزیع یارانه در صندوق‌های متمرکز را مطلوب دانستند.

نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کرمان در حالی به پایان رسید که آمار بالای بازدید، تنوع برنامه‌های فرهنگی، توسعه بخش بین‌الملل و رکورد فروش، آن را به یکی از موفق‌ترین نمایشگاه‌های استانی سال ۱۴۰۴ تبدیل کرده است.