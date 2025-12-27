به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی جیرفت گفت: به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری موادغذایی فاسد و غیربهداشتی درسطح شهر، ماموران دایره نظارت بر اماکن عمومی و کارشناسان سازمان غذا و دارو، در بازدید از محل اعلام شده، چندین بسته و گالن حاوی زیتون، روغن زیتون و خیارشور فاسد و غیر بهداشتی را کشف و ضمن پلمپ واحد صنفی، متصدی آن را به مرجع قضایی معرفی کردند.