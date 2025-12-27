پخش زنده
امروز: -
مچ اندازان ملی پوش اصفهانی چندین نشان رنگارنگ طلا، نقره و برنز را در رقابتهای قهرمانی آسیا کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛در این بین پارا مچ اندازان اصفهانی هم نشان دادند از این قاعده مستثنی نیستند و با کسب چندین نشان رنگارنگ افتخار آفرین ایران و اصفهان بودند.
رقابتهای مچ اندازی قهرمانی آسیا با عنوان سومی ایران به پایان رسید و در پارامچ اندازی هم تیم ملی کشورمان عنوان قهرمانی را کسب کرد.
در این رقابتها ۴ ورزشکار از استان اصفهان در تیم ملی حضور داشتند که ۱۰ نشان رنگارنگ را به ارمغان آوردند.
این رقابتها به میزبانی امارات برگزار شد ودر مراسمی از قهرمانان مچ اندازی استان در این رقابتها تجلیل شد.
در حال حاضر استان اصفهان یکی از قطبهای مهم مچ اندازی ایران محسوب میشود.