پخش زنده
امروز: -
مدیر اداره آموزش و پرورش اندیمشک گفت: جشنواره قرآن، عترت و نماز ویژه دانشآموزان پسر مقطع متوسطه در کانون شهید مطهری این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهرام سپهریان اظهار داشت: جشنواره قرآن ، عترت و نماز با هدف آشنایی دانشآموزان با معارف قرآن کریم و عترت و ارتقای مهارتهای دین در زمینه تدبر در قرآن کریم و سیره عملی اهلبیت (ع) با همکاری حوزه علمیه حضرت بقیهالله(عج) اندیمشک برگزار شد.
وی با اشاره به توصیه پیامبر اکرم(ص) افزود: قرآن کریم و عترت دو امانت گرانبهای الهی هستند و تمسک به این دو میراث ارزشمند در مسیر تربیت دینی و اخلاقی دانشآموزان ضرورت دارد.
سپهریان بیان کرد: در این مرحله ۳۰۰ دانشآموز از برگزیدگان جشنوارههای درونمدرسهای در رشتههای قرائت قرآن کریم، حفظ، تفسیر، نهجالبلاغه، صحیفه سجادیه، احکام، اذان، مداحی و مهدویت به رقابت پرداختند.
مدیر آموزش و پرورش اندیمشک ادامه داد : برگزیدگان این جشنواره به مرحله قطبی راه یافته و با حضور نمایندگان ۱۳ شهرستان به رقابت خواهند کرد.