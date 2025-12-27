مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سالانه نزدیک به ۵۸ هزار نفر را به خاطر آلودگی هوا و آلایندگی‌ها از دست میدهیم و بسیاری دیگر دچار انواع بیماری‌ها می‌شود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا وسیما؛ آقای خسرو صادق نیت در مراسم ملی طرح نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده افزود: تبدیل موتورسیکلت‌های کاربراتوری به انژکتوری از طریق قانون مورد تاکید قرار گرفت. در همین راستا تولید موتور‌های کاربراتوری متوقف شد و کیفیت موتورسیکلت‌ها افزایش پیدا کرد.

وی به موضوع جایگیرینی موتورسیکلت از منظر سلامت اشاره کرد و گفت: اکنون دو موضوع مهمی که اتفاق می‌افتد یکی بحث آلودگی هوا و دیگری انواع بیماری‌ها و سرطان‌های است که از آلودگی هوا ایجاد می‌شود.

مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که موتور‌های فرسوده غالباً آلودگی هوای بیشتری دارند بعضاً بیش از ۱۰ تا ۲۰ برابر این آلودگی‌ها را نسبت به خودرو‌ها دارند. این جایگزینی می‌تواند نقش ویژه‌ای در کاهش آلودگی و ارتقا سطح سلامت مردم داشته باشد.

وی یکی از نقش‌های جایگزینی موتور‌های فرسوده با نو را کاهش تصادفات عنوان کرد و گفت: مرگ و میر ناشی از تصادفات بسیار بالاست، سال گذشته بیش از ۲۰ هزار نفر فوت کردند و شاید مهمتر از این میزان صدماتی است که منجر به بستری شدن قطع عضو و نقص عضو می‌شود.

صادق نیت افزود: سال گذشته مرگ و میر ناشی از تصادفات موتورسیکلت ۵۰ درصد افزایش داشته و این نشان از توجه ویژه‌ای هست که باید به این موضوع داشت و به هر حال نوسازی این وسیله نقلیه پر مصرف می‌تواند منجر به کاهش آلودگی و حوادث شود.

مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر استفاده از کلاه کاسکت تاکید کرد و گفت: پیشنهاد می‌کنیم با تحویل هر موتورسیکلت، یک کلاه کاسکت نیز به راکبان داده شود تا ضرورت استفاده از آن را شدت ببخشد.





