اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته نهم لیگ برتر فوتسال بانوان مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران به شرح زیر است:
*یکشنبه ۷ دی
پالایش نفت آبادان – مس رفسنجان
مریم ناصری – مریم دهشت – زهرا عبداللهی – صحرا بابایی – کلثوم آوخی
ناظر: دیانا عبدالله زاده
هیات فوتبال خ. رضوی – فولاد هرمزگان
مینا میرفلاح – سمیه دهگاهی – مهنا قنادزاده – ستایش بیرقدار – زهرا جعفری
ناظر: مریم پورجعفریان
ایران زمین ملارد – پالایش نفت اصفهان
سمیه یدی – نسیم موسوی – معصومه مولایی – فاطمه زهرا موسی پور – معصومه جافری
ناظر: طاهره کشتیرانی
نفت امیدیه – استقلال تهران
فاطمه همایون – آنیسا اسحاقی- لیلا ویسی – ریحانه طلیقی – زهرا علی اکبرزاده
ناظر: وحیده رنجبری
شرکت ملی حفاری – مس کرمان
پریا سلیمانی – نرجس حسین پور – زینب عرب زاده – عاطفه میرزاعلیان – نرگس خاتون درگویی
ناظر: نسیم علاف پور