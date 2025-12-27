

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران به شرح زیر است:

*یکشنبه ۷ دی

پالایش نفت آبادان – مس رفسنجان

مریم ناصری – مریم دهشت – زهرا عبداللهی – صحرا بابایی – کلثوم آوخی

ناظر: دیانا عبدالله زاده

هیات فوتبال خ. رضوی – فولاد هرمزگان

مینا میرفلاح – سمیه دهگاهی – مهنا قنادزاده – ستایش بیرقدار – زهرا جعفری

ناظر: مریم پورجعفریان

ایران زمین ملارد – پالایش نفت اصفهان

سمیه یدی – نسیم موسوی – معصومه مولایی – فاطمه زهرا موسی پور – معصومه جافری

ناظر: طاهره کشتیرانی

نفت امیدیه – استقلال تهران

فاطمه همایون – آنیسا اسحاقی- لیلا ویسی – ریحانه طلیقی – زهرا علی اکبرزاده

ناظر: وحیده رنجبری

شرکت ملی حفاری – مس کرمان

پریا سلیمانی – نرجس حسین پور – زینب عرب زاده – عاطفه میرزاعلیان – نرگس خاتون درگویی

ناظر: نسیم علاف پور