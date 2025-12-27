پخش زنده
رئیس بخش لجستیک و مدیریت بحران مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: در سند توسعه لجستیک وظایف تمام دستگاههای بخس دولتی و خصوصی مشخص شده است.
به گزارش گروه حمل و نقل و گردشگری خبرگزاری صدا و سیما ، مقصود پوریاری با اشاره به جزییات سند لجستیک گفت: در خصوص مبحث مربوط به لجستیک از چندگانگی عجیب غریبی برخوردار هستیم و متولی واحدی علی رغم اینکه به صراحت در قانون و اسناد بالادستی مخصوصاً برنامه توسعه هفتم ذکر شده که وزارت راه باشد، وجود ندارد.
رئیس بخش لجستیک و مدیریت بحران مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: طرحی به نام طرح جامع، صنعت لجستیک، فرآیندهای لجستیکی وجود ندارد. در سند لجستیک دنبال این هستیم که ابتدا فرآیندها را شناسایی کنیم. بازیگران را مشخص کنیم. بخش خصوصی جایگاهش مشخص باشد. فناوریها جایگاهشان مشخص باشد. ساختار مشخص باشد و بعد سراغ تدوین طرحها برویم.
وی تصریح کرد: تمام توجه ما در این چند سال از نوع پروژههای مربوط به زیرساخت فیزیکی بوده در صورتی که مهمترین بخش در ارزیابی عملکرد لجستیک بخش نرم افزاری و زیرساختهای مربوط به مالی، اداری، ارتباطی، فناورانه و از جنس نرم است.
وی ادامه داد: در این سند همزمان به طرحهای مربوط به توسعه زیرساختهای فیزیکی و توسعه زیرساختهای نرم افزاری، ارتباطی و مالی خواهیم پرداخت واز بخش خصوصی بیشترین استفاده را خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه صنعت لجستیک ۱۴۷ بازیگر دارد که مباحث مربوط به سیاست گذاری را دنبال میکنند و بالغ بر ۲۰شورا راجع به لجستیک تصمیم گیری میکنند که عملا نا هماهنگی ایجاد شده است، گفت: بالغ بر ۶۰ سامانه داریم که دست و پای سرمایه گذار و بخش خصوصی را بسته است و فرآیندها را تسهیل نمیکند.
پوریاری ادامه داد: یکی از شاخصهایی که بر عملکرد لجستیک تاثیرگذار بوده شاخص مربوط به امور مرزی و گمرکات است. بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ دستگاه در گمرک اظهار نظر میکنند که این درست نیست و باعث میشود ماندگاری کالا زیاد و رسوب کالا بیشتر شود.