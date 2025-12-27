رئیس پلیس امنیت اقتصادی لرستان از توقیف سه دستگاه خودرو حامل کالاهای قاچاق در محور‌های مواصلاتی آزاد راه پل زال به خرم آباد خبر داد.

توقيف خودروی های حامل کالاهای قاچاق در آزاد راه پل زال به خرم‌آباد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سرهنگ حسین سپهوندگفت:مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی استان،سه دستگاه خودروی سبک حامل لوازم خانگی و مواد خوراکی حامل کالاهای قاچاق را متوقف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان لرستان افزود: در بازرسی از این خودرو‌ها ۳۸ دستگاه لوازم خانگی و همچنین شش هزار و ۳۱۷ کارتن مواد خوراکی قاچاق به ارزش ۹۰۰ میلیون تومان کشف شد.

سرهنگ سپهوند با اشاره به اینکه در این زمینه سه نفر دستگیر شده افزود: شهروندان هرگونه مورد مشکوک در این زمینه را از طریق تلفن ۳۰۱۱۰ به پلیس اقتصادی اطلاع دهند.