

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ سرهنگ بهادر دیلمی گفت: در پی کسب اخبار واصله مبنی بر حضور اتباع بیگانه غیرمجاز در سطح شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس اطلاعات و امنیت و انتظامی با انجام کار‌های اطلاعاتی موفق شدند ۴۳ اتباع بیگانه غیرمجاز را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی آن‌ها را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

سرهنگ دیلمی با بیان اینکه این افراد به صورت غیرمجاز وارد شهرستان شده بودند، از مردم خواست از بکارگیری اتباع خارجی غیر مجاز در هرگونه مشاغل خودداری نمایند که در صورت مشاهده با شخص خاطی برخورد قانونی صورت می‌گیرد.