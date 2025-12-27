به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ اسدالله چراغی در سفر به آبدانان پس از دیدار عمومی با مردم در جمع دانشجویان و مدرسان دانشگاه این شهرستان حضور یافت و پای دغدغه ها و مشکلات آن ها نشست.

نامناسب بودن فضای آموزشی، بالا بودن شهریه و بی توجهی به معیشت مردم و کارکنان دانشگاه آزاد؛ از جمله مشکلاتی بود که در این دیدار مطرح شد.

چراغی نیز دراین دیدار، قول هایی مبنی بر پیگیری خواسته ها و مطالبات مردم، دانشجویان و مدرسان دانشگاه آزاد آبدانان داد.