مدیر برق شهرستان رابر با اشاره به بارش سنگین برف، از وارد شدن خسارت به زیرساخت‌های شبکه توزیع برق این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان محمدصادق زینلی، مدیر برق شهرستان رابر، با اشاره به بارش سنگین برف در این شهرستان گفت: «ابتدا خداوند متعال را شاکریم که این نعمت الهی نصیب منطقه شد و بسیاری از منابع و مزارع شهرستان از آن بهره‌مند خواهند شد، اما به‌تبع این بارش سنگین، خساراتی به زیرساخت‌های شبکه توزیع برق وارد شد.»

وی افزود: «این خسارات شامل پارگی سیم‌های شبکه فشار متوسط و ضعیف، شکستگی چندین اصله پایه برق و خرابی تجهیزات شبکه بود که در مجموع حدود ۱۲۲ میلیارد ریال به شبکه توزیع برق خسارت وارد کرد.»

زینلی با تقدیر از تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت برق اظهار داشت: «از همان ساعات ابتدایی بروز خاموشی‌ها، همکاران ما به‌صورت میدانی و مستمر، در شرایط بسیار سخت جوی شامل بارش سنگین برف و یخبندان، به‌صورت جهادی پای کار بودند و تا رفع کامل خاموشی‌ها از هیچ تلاشی دریغ نکردند.»

مدیر برق شهرستان رابر تأکید کرد: «اگر فداکاری، ایثار و تلاش بی‌وقفه همکاران ما نبود، قطعاً رفع این خاموشی‌ها در چنین مدت کوتاهی امکان‌پذیر نمی‌شد.»

وی ادامه داد: «با همکاری همکاران صنعت برق شهرستان، حمایت امور‌های همجوار و پشتیبانی ستاد شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان، خوشبختانه خاموشی‌ها در کمترین زمان ممکن برطرف شد.»

زینلی همچنین از آمادگی کامل مجموعه برق شهرستان خبر داد و گفت: «در حال حاضر انبار‌ها مجدداً تجهیز شده، کمبود تجهیزات جبران شده و خرابی‌هایی که به‌صورت موقت رفع شده بودند، در حال اصلاح دائمی هستند تا ان‌شاءالله از بروز خسارات مجدد جلوگیری شود.»

وی در پایان از حمایت مدیرعامل و مجموعه شرکت توزیع برق جنوب کرمان قدردانی کرد و افزود: «تمام تلاش ما این است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، شبکه برق به شرایط پایدار و ایمن بازگردد.»