به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،صبح امروز هفتمین اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال ساحلی به منظور مرور موارد تاکتیکی و شرکت در آزمون‌های ارزیابی کمیته ملی المپیک در مرکز ملی فوتبال آغاز شد. ساحلی بازان اولین تمرین خود را در زمین فوتبال ساحلی مرکز ملی زیر نظر کادرفنی انجام دادند.

احمد عشقان‌ملک و محمد کارگران (اعضای کمیته فوتبال ساحلی) در تمرین ملی پوشان حضور یافتند.

اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی تا ۱۰ دی ادامه خواهد داشت و ملی پوشان روزانه در دو نوبت صبح و عصر تمرین خواهند کرد.