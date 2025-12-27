به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت: ساعت ۳ بامداد امروز شنبه ۶ دی‌ماه، در پی ریزش بهمن در منطقه آلواتان از توابع شهرستان میرآباد، چهار نفر که همگی از چوپانان منطقه بودند، دچار حادثه شدند.

حمید محبوبی افزود: پس اعلام گزارشی مبنی بر مفقودی چهار نفر در پی ریزش بهمن در منطقه آلواتان شهرستان میرآباد، نجاتگران پایگاه امداد و نجات هلال احمر نلاس و دو تیم پشتیبان کوهستان از شعبه هلال احمرسردشت و میرآباد بلافاصله به محل حادثه در ۴۰ کیلومتری محور نلاس به میرآباد اعزام شدند.

محبوبی تصریح کرد: دو نفر از مفقودین زنده توسط تیم‌های عملیاتی هلال احمر و نیرو‌های مردمی در شرایط بد آب وهوایی و کولاک پیدا شدند.

وی افزود: با تلاش امدادگران پیکر دو نفر دیگر پس از ۱۲ ساعت جست‌و‌جو متأسفانه در محل حادثه پیدا شد و به پایین دست کوه انتقال یافته و به مراجع ذی صلاح تحویل داده شدند.