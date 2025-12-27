پخش زنده
امروز: -
اوج فعالیت سامانه بارشی در غرب و جنوب استان برای فردا تا دوشنبه پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بررسی آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی نشان میدهد که با ورود سامانه ناپایدار از امشب از غرب وجنوب استان شاهد رشد ابرمه آلودگی، وزش باد وبارش پراکنده خواهیم بود که از بعدازظهر فردا یکشنبه تا اوایل روز چهارشنبه به طور متناوب بیشتر مناطق استان را در برخواهد گرفت.
همچنین تا اوایل فردا شاهد مه آلودگی وکاهش دید و درمناطق مرکزی وکلانشهر اصفهان در برخی ساعات غبارمحلی و افزایش غلظت آلایندهها در شرایط ناسالم برای گروههای حساس و درصورت رعایت نکردن برای عموم پیش بینی میشود.
دمای هوا هم در ۲۴ ساعت آینده در سراسر استان ۱ تا ۲ درجه سلسیوس از سرمای هوا کاسته میشود و از روز سه شنبه روند کاهش محسوس دما را خواهیم داشت.