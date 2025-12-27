پخش زنده
نفر برگزیده مدعیان شرکت کننده در «المپیاد ملی پیرایش و گریم کودکان» به میزبانی اراک، قیچی طلا دریافت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ المپیاد ملی پیرایش و گریم کودکان در اراک برگزار شد.
مسئول برگزاری این المپیاد به خبرگزاری صداوسیما گفت: این المپیاد با هدف ترویج الگوهای اسلامی ایرانی در پیرایش کودکان با حضور ۵۰ شرکت کننده از ۱۸ استان کشور در اراک برگزار شد.
علیرضا گلستانی افزود: در این المپیاد ۱۰ نفر در رشته گریم و ۴۰ نفر در رشته پیرایش با هم رقابت کردند که نفر برتر این المپیاد برنده قیچی طلا خواهد شد.