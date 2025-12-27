با هدف ترویج الگو‌های اسلامی ایرانی؛

رقابت برای تصاحب قیچی طلا در المپیاد ملی پیرایش و گریم کودکان

نفر برگزیده مدعیان شرکت کننده در «المپیاد ملی پیرایش و گریم کودکان» به میزبانی اراک، قیچی طلا دریافت می‌کند.