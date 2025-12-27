مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران با تأکید بر ضرورت برنامه‌محوری در ستادهای بازآفرینی شهرستان‌ها گفت: ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، مهار ساخت‌وسازهای خارج از محدوده و کاهش آسیب‌های اجتماعی، بدون تعیین دقیق نقش دستگاه‌ها، اولویت‌بندی اقدامات و مشارکت فعال مردم محلات امکان‌پذیر نیست.





به گزارش خبرنگار گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، کمال نوذری مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری در نشست ستاد بازآفرینی شهرهای ایذه و باغ‌ملک با اشاره به نقش شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی در کاهش آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: برخی دستگاه‌ها صرفاً بر اجرای پروژه‌های عمرانی تمرکز دارند، در حالی که بازآفرینی شهری ماهیتی فرابخشی دارد و نیازمند رویکردی جامع، هماهنگ و مستمر است. فلسفه شکل‌گیری ستادهای بازآفرینی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی نیز بر همین مبنا تعریف شده است.

وی با بیان اینکه ستادهای بازآفرینی شهرستان‌ها باید ماهیتی اجرایی‌تر داشته باشند، افزود: در کنار ستاد شهرستان، تشکیل کمیته‌هایی از جمله «کمیته پیشگیری و پیش‌نگری» پیش‌بینی شده است. همچنین مقرر شده با پیگیری نمایندگان مجلس، مکاتبه‌ای با استاندار خوزستان درباره ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی اهواز انجام شود؛ هرچند این موضوع محدود به اهواز نیست و در بسیاری از شهرهای استان، حتی شهرهای کوچک، پدیده ساخت‌وسازهای خارج از ضوابط و سکونتگاه‌های غیررسمی مشاهده می‌شود.

مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه جامع برای ستادهای شهرستانی تصریح کرد: طرح مطالبات به‌صورت تک‌پروژه‌ای دیگر پاسخگوی مسائل پیچیده محلات هدف نیست. ستادها باید دارای برنامه‌ای مشخص باشند که در آن اهداف، اولویت‌ها، وظایف دستگاه‌ها و منابع مالی به‌طور شفاف تعیین شده باشد؛ در غیر این صورت امکان پایش، رصد و ارزیابی روند ارتقای محلات وجود نخواهد داشت.

نوذری با اشاره به جایگاه محله در ساختار بازآفرینی شهری گفت: مشارکت اجتماعی ساکنان محلات یک الزام است؛ چه از طریق دفاتر تسهیل‌گری و چه با تشکیل هسته‌های مردمی و استفاده از ظرفیت معتمدین محلی، باید حضور و نقش‌آفرینی مردم به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین ایجاد ساختار متولی بازآفرینی شهری در شهرداری‌ها را ضروری دانست و افزود: از میان حدود ۸۰۰ شهر دارای بافت ناکارآمد در کشور، تنها در ۶۷ شهر سازمان بازآفرینی و در حدود ۲۰ شهر، واحد یا اداره‌ای مرتبط ایجاد شده است. انتظار می‌رود شهرداری‌ها، بدون نیاز به ساختارهای جدید، حداقل یک واحد یا مسئول مشخص برای امور بازآفرینی تعیین کنند تا دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهرستان به‌صورت فعال عمل کند.

مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری در بخش دیگری از سخنان خود به معضل عبور تأسیسات نفتی از بافت‌های مسکونی شهرهای خوزستان اشاره کرد و گفت: این مسئله یکی از چالش‌های جدی استان است و حل آن نیازمند عزم مشترک مسئولان استانی، نمایندگان مجلس و وزارت نفت است و رسیدگی به این موضوع هم از منظر ایمنی شهروندان و هم حفاظت از تأسیسات نفتی اهمیت دارد.

وی در پایان تأکید کرد: دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری و شرکت بازآفرینی شهری ایران آمادگی دارند در کنار استان خوزستان، پیگیری‌های لازم را برای حل مسائل بازآفرینی شهری و ساماندهی تأسیسات نفتی واقع در بافت‌های مسکونی انجام دهند.