عزم مدیریت شهری منطقه۱۳ برای اجرای طرح راهبردی اراضی دوشانتپه
سرپرست شهرداری منطقه ۱۳، تهران گفت:در جلسه بررسی آخرین وضع طرح اراضی دوشانتپه وضع املاک محدوده طرح، میزان آزادسازی انجامشده و اقدامات باقیمانده بررسی و مقرر شد فرآیند تأمین زیرساختها با سرعت بیشتری پیگیری شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
سیدمحمدرحیم مرتضوی، در این جلسه با اشاره به اهمیت و گستردگی طرح دوشانتپه گفت: طرح اراضی دوشانتپه از بزرگترین و راهبردیترین طرحهای منطقه ۱۳ است که تمامی مراحل مطالعاتی آن انجام شده و پس از طی فرآیندهای قانونی، در مسیر اجرا قرار دارد.
وی با بیان اینکه این طرح از نظر توسعه شهری، خدماتی و زیرساختی نقش مهمی در آینده منطقه دارد، افزود: در این نشست، وضع املاک محدوده پروژه، میزان آزادسازی انجامشده و اقدامات باقیمانده بهصورت دقیق بررسی و مقرر شد فرآیند تأمین زیرساختها با سرعت بیشتری پیگیری شود.
سیدمحمدرحیم مرتضوی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان نواحی ۲ و ۳ و دستگاههای مرتبط خاطرنشان کرد: تکمیل این طرح نیازمند همافزایی و هماهنگی مستمر همه بخشهاست و مدیریت شهری منطقه با جدیت پیگیر تعیینتکلیف بخشهای باقیمانده و تسریع در اجرای آن است.
سرپرست شهرداری منطقه ۱۳، تأکید کرد: هدف نهایی، بهرهبرداری مؤثر از این ظرفیت بزرگ شهری و تبدیل آن به طرحی اثرگذار در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منطقه ۱۳ است و این مسیر بدون وقفه ادامه خواهد داشت.