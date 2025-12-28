پخش زنده
پلیس فتا گیلان از شناسایی و دستگیری فردی در پروندههای فیشینگ و پولشویی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ امیر حسین نقی مهر گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی و رصدهای فنی کارشناسان پلیس، فردی که با استفاده از وجوه حاصل از کلاهبرداریهای رایانهای و فیشینگ اقدام به خرید طلا از برخی طلافروشان میکرد، شناسایی شد.
وی افزود: بررسیها نشان داد متهم پس از مدتی و با تغییر ظاهر، قصد داشت مجدداً با همان شیوه از طلا و جواهرفروشیها اقدام به خرید کند.
رئیس پلیس فتا استان گفت: با قرار گرفتن متهم در چتر اطلاعاتی پلیس فتا، کارشناسان این پلیس به محض رؤیت وی و با هماهنگی مقام قضایی، نامبرده را به ظن پولشویی در پروندههای متعدد کلاهبرداری رایانهای دستگیر برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی کردند.
سرهنگ نقی مهر افزود: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir یا تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریتهای سایبری منعکس کنند.