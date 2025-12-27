پخش زنده
کتاب «وقتی که معلم شدم» با روایتی کودکانه از بخشی از زندگی شهید مجید شهریاری، به چاپ سوم رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این کتاب، داستان پسربچهای باهوش به نام مجید را روایت میکند که آرزوی معلم شدن در سر دارد؛ آرزویی که مسیر زندگی او را به دانشمندی برجسته و استادی بزرگ در آینده پیوند میزند.
«وقتی که معلم شدم» اردیبهشتماه سال ۱۴۰۲ و همزمان با روز معلم منتشر شده است.
نویسندگی این اثر را نازنین صابری بهداد بر عهده داشته و مرضیه صادقی تصویرگری آن را انجام داده است.
چاپ سوم این کتاب در شمارگان هزار نسخه و با قیمت ۸۰ هزار تومان از سوی انتشارات راهیار روانه بازار نشر شده است.