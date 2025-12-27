استاندار کرمان گفت: در حال حاضر، اتفاقات بسیار خوبی در حوزه بهره‌برداری از معادن در سطح استان در حال رخ دادن است.

بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان برای اولین‌بار

بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان برای اولین‌بار

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان یکی از محور‌های اصلی توسعه استان را توسعه بخش معادن عنوان کرد و گفت: در حال حاضر، اتفاقات بسیار خوبی در حوزه بهره‌برداری از معادن در سطح استان در حال رخ دادن است.

دکتر محمدعلی طالبی شنبه ۶ دیماه در جلسه شورای معادن استان کرمان گفت: در استان به‌صورت جدی پیگیر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش معدن برای رشد و توسعه استان هستیم.

وی افزود: در گفتگوی اخیر با رئیس‌جمهور اعلام کرده‌ایم که استان کرمان این آمادگی را دارد که ۸ درصد از مجموع ۱۳ درصد رشد تعیین‌شده برای بخش معدن در برنامه هفتم توسعه کشور را بر عهده بگیرد.

استاندار کرمان گفت: انتظار داریم بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به استان واگذار شود که امیدواریم این هدف مهم تحقق یابد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: نگاه ما و نهاد‌های شورای نظارتی این بود که اعتبارات مسئولیت اجتماعی باید بر اساس برنامه‌های مشخص و متمرکز هزینه شوند.