به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان یکی از محورهای اصلی توسعه استان را توسعه بخش معادن عنوان کرد و گفت: در حال حاضر، اتفاقات بسیار خوبی در حوزه بهرهبرداری از معادن در سطح استان در حال رخ دادن است.
دکتر محمدعلی طالبی شنبه ۶ دیماه در جلسه شورای معادن استان کرمان گفت: در استان بهصورت جدی پیگیر استفاده حداکثری از ظرفیتهای بخش معدن برای رشد و توسعه استان هستیم.
وی افزود: در گفتگوی اخیر با رئیسجمهور اعلام کردهایم که استان کرمان این آمادگی را دارد که ۸ درصد از مجموع ۱۳ درصد رشد تعیینشده برای بخش معدن در برنامه هفتم توسعه کشور را بر عهده بگیرد.
استاندار کرمان گفت: انتظار داریم بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به استان واگذار شود که امیدواریم این هدف مهم تحقق یابد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: نگاه ما و نهادهای شورای نظارتی این بود که اعتبارات مسئولیت اجتماعی باید بر اساس برنامههای مشخص و متمرکز هزینه شوند.