به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیضا گفت: به منظور رفاه حال مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر و کم برخوردار که توانایی لازم برای مراجعه به مراکز درمانی شیراز را نداشتند با هماهنگی و پیگیری لازم با دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیش از ۱۲ متخصص و فوق تخصص با استقرار در مرکز درمانی و آموزشگاه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها روستای شهید آباد این شهرستان به مراجعین خدمات درمانی رایگان ارائه کردند.

او ادامه داد: در این اردوی جهادی پزشکان متخصص و فوق تخصص قلب عروق، چشم پزشک، ماما، زنان، زایمان، دندان پزشک، اطفال، متخصص توانبخشی، طب ورزش، روان شناس، مشاور تغذیه، اکو کاردیوگرافی، متخصص داخلی، پزشک عمومی، یونیت دندان پزشکی سیار و انجام آزمایشات پاپ اسمیر رایگان به مدت دو روز به مراجعین خدمات درمانی ارائه کردند.

صمیمی ادامه داد: علاوه بر مردم روستای شهید آباد مردم روستا‌های همجوار نیز از خدمات درمانی بهره‌مند شدند و در مجموع در این دو روز بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر توسط پزشکان به صورت رایگان معاینه شدند و انواع دارو به ارزش ۳ میلیارد ریال ، رایگان در اختیار بیماران قرار داده شد.