معرفی ۱۶۸ هزار میلیارد تومان طرح مدیریت بحران
۱۶۸ هزار میلیارد تومان طرح برای اجرای برنامههای نیمه تمام مدیریت بحران به سازمان برنامه و بودجه معرفی شده است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ معاون سازمان مدیریت بحران کشور در ساری بیان این که ۱۶۸، ۱۶۸ هزار میلیارد تومان طرح برای برنامههای نیمه کاره با موضوع مدیریت بحران کشور به سازمان برنامه و بودجه معرفی شده است، گفت: اعتبارات مدیریت بحران طبق اولویتها به استانها پرداخت میشود
حسین ظفری افزود: سند کاهش خطرپذیری بخش خصوصی و دولتی در استانها در حال تهیه است
او ادامه داد: خطرات فرونشست، رانش زمین، رعایت حریمهای رودخانه و فاصله طرحهای عمرانی، تولیدی و صنعتی با گسلهای زلزله از پیوستهای مهم ضروری با هدف کاهش خطرات طبیعی در این سند است.
معاون سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: پیوست کاهش خطر در اجرای طرحهای عمرانی، تولیدی و صنعتی خصوصی و دولتی با هدف جلوگیری از منابع ملی تهیه و از طرف رییسجمهور مصوب شده است.
ظفری گفت: طرحهای پیشگیری مدیریت بحران استانها به صورت ویژه مورد حمایت قرار گرفت و بودجه حمایتی برای پیشگیری از بحران و اتمام طرحهای نیمه کاره مرتبط با بحران تا ۵۰ درصد تامین شده است
او با بیان اینکه بلند مرتبه سازی در مازندران نیازمند پیوست کاهش مخاطرات بحرانی است، ادامه داد: منابع برای پیشگیری طرحهای مدیریت بحران مازندران از جمله سیل و رانش زمین مورد اهتمام سازمان است.