وزیر راه و شهرسازی از انعقاد قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌های جدید میان بخش خصوصی و سازمان بنادر و دریانوردی به ارزش بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان خبر داد.



به گزارش گروه حمل و نقل و گردشگری خبرگزاری صدا و سیما فرزانه صادق، با اشاره به اینکه موضوع اقتصاد دریامحور و توسعه بنادر از جمله موضوعات مورد تاکید رئیس‌جمهور است، گفت: تاکنون قرارداد‌ها و تفاهمنامه‌های مختلفی میان بخش خصوصی و سازمان بنادر و دریانوردی به امضا رسیده که هدف از آنها افزایش تجارت و ظرفیت بنادر و ارتقاء وضع موجود است.

وی ادامه داد: در همین یکی دو روز گذشته نیز پس از هماهنگی‌های انجام شده، سازمان بنادر قراردادها، توافقات و تفاهماتی با بخش خصوصی به امضا رساند که ارزش آن بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این قرارداد‌ها در موضوعات مختلف و متعددی است، گفت: بندر چابهار، بندر امیر آباد، بندر شهید رجایی و چهار الی پنج بندر دیگر جزو مکان‌هایی است که در این قرارداد‌ها مورد توجه قرار گرفته است.