مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین بخشی میان دستگاه‌های مسئول، گفت: بخش عمده‌ای از مسائل و مشکلات محیط زیست شهر و استان تهران ناشی از ضعف در نظارت‌های گذشته است و تنها با هم افزایی واقعی میان محیط زیست و شهرداری می‌توان این چالش‌ها را برطرف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن عباس نژاد در جلسه هم اندیشی بررسی مسائل و مشکلات محیط زیست شهری تهران که با حضور مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران و مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، امروز در محل سالن جلسات اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، برگزار شد، گفت: سیاست اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، حرکت به سمت حداکثر همکاری بین بخشی با تمام دستگاه‌های مرتبط، به ویژه شهرداری تهران است.

وی با اشاره به فعالیت‌های موازی دو اداره کل محیط زیست استان تهران و محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، افزود: اگر بتوانیم این فعالیت‌های موازی را هم راستا و منسجم کنیم و از ظرفیت‌های متقابل یکدیگر بهره ببریم، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود برطرف خواهد شد و همکاران ما در هر دو مجموعه تلاش می‌کنند تا در چارچوب اختیارات خود نظارت و برخورد‌های لازم را انجام دهند، اما برای اثربخشی بیشتر نیازمند همکاری نزدیک‌تر هستیم.

عباس نژاد با بیان اینکه بخش عمده مشکلات زیست محیطی تهران ریشه در ضعف نظارت‌ها دارد، تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر مسائل محیط زیست استان تهران به حوزه نظارت بازمی گردد؛ چه در بخش شهرداری و چه در بخش محیط زیست استان و در سال‌های گذشته، در حوزه‌هایی مانند ساخت و ساز در حریم شهر و فعالیت واحد‌های صنعتی، نظارت‌های کافی صورت نگرفته و همین موضوع منجر به افزایش بار تجمعی آلودگی‌ها در حوزه آب، خاک و هوا شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با تأکید بر رویکرد غیرسیاسی محیط زیست، خاطرنشان کرد: ما بدون هیچ گونه ملاحظات سیاسی، آماده همکاری با هر مجموعه‌ای هستیم که بتواند در حل مشکلات محیط زیستی به ما کمک کند و محیط زیست ارتباطی با جناح بندی‌های سیاسی ندارد و هدف ما صرفاً انجام یک کار مثبت و مؤثر برای مردم، شهر تهران و کشور است.

این مقام مسئول ابراز امیدواری کرد: با تداوم برگزاری این جلسات مشترک و استفاده از ظرفیت همه دستگاه ها، گره‌ها و مشکلات موجود به تدریج باز شود و بتوانیم گام‌های مؤثری به منظور بهبود وضعیت محیط زیست شهری تهران برداریم.