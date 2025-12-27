سرمایه گذاری ۲۱۶ میلیارد تومانی صنایع پالایشی کشور در نهضت مدرسهسازی
هفت پالایشگاه کشور در قالب اجرای پروژههای مسئولیتهای اجتماعی در یک سال گذشته بیش از ۲۱۶ میلیارد تومان در زمینه نهضت مدرسهسازی سرمایهگذاری کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، اعتبارات مسئولیت اجتماعی برای نهضت مدرسهسازی به پالایشگاههای آبادان، تهران، ستاره خلیج فارس، تبریز، شیراز، لاوان و اصفهان تخصیص یافته و در دو بخش هزینه احداث و هزینه تجهیز و نوسازی مورد استفاده قرار گرفته است.
همچنین، پالایشگاه آبادان با اختصاص حدود ۱۰ میلیارد و ۶۵ میلیون تومان به احداث و تجهیز مدارس، سهم بسزایی در تقویت زیرساختهای آموزشی منطقه ایفا کرده است.
پالایشگاه تهران نیز مدرسه ۹ کلاسه در روستای گلحصار و مدرسه ۱۲ کلاسه در کهریزک را با هزینه احداث ۵۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و هزینه تجهیز و نوسازی یک میلیارد و ۴۲ میلیون تومان تکمیل کرده است. کل هزینهکرد این پروژهها ۵۸ میلیارد و ۴۴۲ میلیون تومان بوده و نقش مهمی در دسترسی دانشآموزان به آموزش باکیفیت دارد.
پالایشگاه ستاره خلیج فارس در روستای مغ احمد از توابع بندرعباس، مدرسهای با تجهیز پنل خورشیدی و زمین چمن مصنوعی احداث کرده است؛ هزینه احداث این مدرسه ۳۵۴ میلیون و ۲۷۱ هزار تومان و هزینه تجهیز و نوسازی آن ۹ میلیارد و ۸۰۵ میلیون تومان بوده که درمجموع ۱۰ میلیارد و ۱۵۹ میلیون تومان میشود.
پالایشگاه تبریز با احداث مدرسه شهدای پالایشگاه، هزینهای بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان برای احداث و ۸۹۰ میلیون تومان برای تجهیز و نوسازی اختصاص داده که در مجموع ۲۰ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان هزینه شده است.
پالایشگاه شیراز نیز مدرسه ۹ کلاسه دودج زرقان را با هزینه احداث بیش از ۱۴.۳ میلیارد تومان و هزینه تجهیز و نوسازی ۱۰ میلیارد و ۲۳۴ میلیون تومان تکمیل کرده است؛ کل هزینهکرد این پروژه ۲۴ میلیارد و ۶۰۸ میلیون تومان بوده و نشاندهنده اهمیت بالای سرمایهگذاری در آموزش و پرورش مناطق محروم است.
پالایشگاه لاوان با ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه در بندر لنگه، ۴۴ میلیارد تومان برای احداث و ۲۰ میلیارد و ۷۹ میلیون تومان برای تجهیز و نوسازی صرف کرده است؛ کل هزینهکرد این پروژه ۶۴ میلیارد و ۷۹ میلیون تومان بوده و به بهبود دسترسی دانشآموزان به محیط آموزشی استاندارد کمک شایانی کرده است.
پالایشگاه اصفهان نیز همسو با مسئولیتهای اجتماعی خود، برای تکمیل مدرسه سین در شهرستان برخوار و کمک به احداث مدرسه در محله مسکن مهر شهرستان شاهین شهر و میمه، ۲۳ میلیارد تومان برای احداث و ۴ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان برای تجهیز و نوسازی اختصاص داده است؛ کل هزینهکرد این اقدام ۲۷ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان است.