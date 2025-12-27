خبرگزاری صدا و سیما، به گزارشبه نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، اعتبارات مسئولیت اجتماعی برای نهضت مدرسه‌سازی به پالایشگاه‌های آبادان، تهران، ستاره خلیج فارس، تبریز، شیراز، لاوان و اصفهان تخصیص یافته و در دو بخش هزینه احداث و هزینه تجهیز و نوسازی مورد استفاده قرار گرفته است.

همچنین، پالایشگاه آبادان با اختصاص حدود ۱۰ میلیارد و ۶۵ میلیون تومان به احداث و تجهیز مدارس، سهم بسزایی در تقویت زیرساخت‌های آموزشی منطقه ایفا کرده است.

پالایشگاه تهران نیز مدرسه ۹ کلاسه در روستای گلحصار و مدرسه ۱۲ کلاسه در کهریزک را با هزینه احداث ۵۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و هزینه تجهیز و نوسازی یک میلیارد و ۴۲ میلیون تومان تکمیل کرده است. کل هزینه‌کرد این پروژه‌ها ۵۸ میلیارد و ۴۴۲ میلیون تومان بوده و نقش مهمی در دسترسی دانش‌آموزان به آموزش باکیفیت دارد.

پالایشگاه ستاره خلیج فارس در روستای مغ احمد از توابع بندرعباس، مدرسه‌ای با تجهیز پنل خورشیدی و زمین چمن مصنوعی احداث کرده است؛ هزینه احداث این مدرسه ۳۵۴ میلیون و ۲۷۱ هزار تومان و هزینه تجهیز و نوسازی آن ۹ میلیارد و ۸۰۵ میلیون تومان بوده که درمجموع ۱۰ میلیارد و ۱۵۹ میلیون تومان می‌شود.

پالایشگاه تبریز با احداث مدرسه شهدای پالایشگاه، هزینه‌ای بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان برای احداث و ۸۹۰ میلیون تومان برای تجهیز و نوسازی اختصاص داده که در مجموع ۲۰ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان هزینه شده است.

پالایشگاه شیراز نیز مدرسه ۹ کلاسه دودج زرقان را با هزینه احداث بیش از ۱۴.۳ میلیارد تومان و هزینه تجهیز و نوسازی ۱۰ میلیارد و ۲۳۴ میلیون تومان تکمیل کرده است؛ کل هزینه‌کرد این پروژه ۲۴ میلیارد و ۶۰۸ میلیون تومان بوده و نشان‌دهنده اهمیت بالای سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش مناطق محروم است.

پالایشگاه لاوان با ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه در بندر لنگه، ۴۴ میلیارد تومان برای احداث و ۲۰ میلیارد و ۷۹ میلیون تومان برای تجهیز و نوسازی صرف کرده است؛ کل هزینه‌کرد این پروژه ۶۴ میلیارد و ۷۹ میلیون تومان بوده و به بهبود دسترسی دانش‌آموزان به محیط آموزشی استاندارد کمک شایانی کرده است.

پالایشگاه اصفهان نیز همسو با مسئولیت‌های اجتماعی خود، برای تکمیل مدرسه سین در شهرستان برخوار و کمک به احداث مدرسه در محله مسکن مهر شهرستان شاهین شهر و میمه، ۲۳ میلیارد تومان برای احداث و ۴ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان برای تجهیز و نوسازی اختصاص داده است؛ کل هزینه‌کرد این اقدام ۲۷ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان است.