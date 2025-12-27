توقف مس و شکست سایپا در هفته هفدهم لیگ دسته یک

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین بازی هفته هفدهم لیگ دسته اول فوتبال امروز تیم رده سومی مس شهربابک مقبال تیم نفت و گاز گچساران با تساوی یک - یک متوقف شد.

در دیگر بازی امروز تیم‌های پارس جنوبی جم و بعثت کرمانشاه به تساوی بدون گل رضایت دادند و در آخرین بازی هم پالایش نفت بندرعباس با نتیجه ۲ بر یک از سد سایپا گذشت.

در ادامه دیدار‌های هفته هفدهم فردا صنعت نفت آبادان به مصاف نیروی زمینی می‌رود و در آخرین دیدار هفته هم دوشنبه تیم‌های هوادار و شناورسازی رودروی هم قرار می‌گیرند.

در جدول نساجی مازندران با ۳۸ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های صنعت نفت آبادان با ۲۸ و مس شهربابک با ۲۷ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.