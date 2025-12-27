پخش زنده
در جلسه استانی کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه اقدامات انجامشده برای هدایت آبهای ناشی از بارندگی به سمت دریاچه ، مدیریت مصرف آب و راهکارهای بازدارنده در بخش کشاورزی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه استانی کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه عصر امروز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و دبیر این کارگروه برگزار شد.
در این جلسه اقدامات انجامشده برای هدایت آبهای ناشی از بارندگی به سمت دریاچه ارومیه، مدیریت مصرف آب و همچنین راهکارهای بازدارنده در بخش کشاورزی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنین گزارشی از آخرین وضعیت تراز آبی دریاچه ارومیه، روند اجرای طرحهای انتقال و صرفهجویی آب و برنامههای پیشبینیشده برای ماههای آتی ارائه و تصمیمات لازم برای تقویت مدیریت یکپارچه منابع آب استان اتخاذ شد.
در پایان جلسه نیز بر لزوم مشارکت جوامع محلی، اصلاح الگوی کشت و تداوم اقدامات حفاظتی بهعنوان اولویتهای اصلی احیای دریاچه ارومیه تأکید شد.