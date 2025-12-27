مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ، به همراه معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران ، با حضور در منزل جانباز حسین کازرونی از وی عیادت کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، به همراه عبدالرضا عباسپور، معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید، با حضور در منزل جانباز ۲۵ درصد حسین کازرونی از وی عیادت کردند. در این دیدار، مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ، در جریان آخرین وضعیت درمانی و روند رسیدگی پزشکی این جانباز قرار گرفت و بر تداوم پیگیریها و ارائه خدمات درمانی مطلوب تأکید کرد.