عیادت مسئولان بنیاد شهید از یک جانباز

مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ، به همراه معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران ، با حضور در منزل جانباز حسین کازرونی از وی عیادت کردند.