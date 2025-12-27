پخش زنده
امروز: -
سد تنگ خمار فسا پس از چندسال خشکسالی بر اثر بارندگیهای اخیر کاملا آبگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرماندار ویژه فسا گفت: سد تاخیری _ تغذیهای تنگ خمار فسا با ظرفیت ۳ میلیون متر مکعب، پس از چند سال خشکسالی با بارندگیهای اخیر پرآب و سرریز شد.
جهانخواه افزود: با ورود سامانه بارشی در هفته گذشته به فارس بیش از ۱۲۰ میلی متر باران در این شهرستان بارید که سبب شد سد تنگ خمار سرریز شود.
او با بیان اینکه این سد از نوع بتونی و خاکی است که با هدف تنظیم آبخوانها و سفرههای آب زیرزمینی پایین دست ساخته شده افزود: با آبگیری این سد علاوه بر تقویت و تامین آب کشاورزی ۳۰۰ خانوار، حدود ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی بخش شیبکوه و نوبندگان نیز از مزایای آن بهرمند میشوند.
سد تنگ خمار فسا ۱۷۰ متر طول و ۱۲ متر ارتفاع دارد که با هدف جلوگیری از سیلاب و تقویت سفرههای زیر زمینی ساخته شده است.