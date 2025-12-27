مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: با هماهنگی، برنامه‌ریزی و استفاده درست از ظرفیت‌های داخلی و وارداتی، مسائل مربوط به تامین و تنظیم بازار کالا‌های اساسی کشور قابل حل است و مردم هیچ نگرانی در این زمینه نداشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، سیدسعید راد، گفت: ظرف ۲۰ روز گذشته در مجموع ۷۰ هزار تن برنج در کشور توزیع و یا در حال توزیع است که ۵۰ هزار تن آن به استان‌ها اختصاص یافته است.

وی افزود: قیمت برنج وارداتی عرضه شده ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان پایین‌تر از قیمت بازار بوده است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اینکه از ذخایر راهبردی برای تنظیم بازار استفاده کرده‌ایم، گفت: میزان ۱۰ هزار تن برنج به فروشگاه‌های زنجیره‌ای، ۵ هزار تن به اتحادیه‌ها و بخشی نیز به نهاد‌ها و سازمان‌های عمومی در حال توزیع است.

راد افزود: بخش خصوصی نیز اقدام به واردات برنج کرده و محموله‌ها در گمرکات کشور موجود است.

وی اظهار نمود: ۹۰ درصد شکر مصرفی کشور، تولید داخل بوده و در حال حاضر تنها سه کشتی حامل شکر در مسیر واردات قرار دارد.

به گفته راد، پس از جنگ ۱۲ روزه، ۲۲۰ هزار تن روغن در کشور توزیع شده و و هم زمان محموله‌های جدید نیز وارد می‌شوند.