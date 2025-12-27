پخش زنده
امروز: -
گروه سایبری حنظله در آستانه سفر نخستوزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا پیامی در شبکه ایکس منتشر کرده است که حاوی پیامی تهدیدآمیز خطاب اوست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گروه سایبری حنظله در آستانه سفر «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا برای دیدار با «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در پیامی در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار پیامی نوشت: «همزمان با اوج گرفتن «پرواز دروازه بیبی» (نتانیاهو) بر فراز ابرها جریانهای رمزنگاریشده بیسروصدا میان ناظران و کسانی که زیر نظرند بهراه میافتد. با ادامه سفر لایههای حفاظتی تشدید میشوند، اما گاهی اسرار نیز به پرواز درمیآیند و ردپایی بر جای میگذارند که تنها تیزبینترین افراد قادر به دیدن آن هستند.»
این گروه افزود: «امروز محافظان آسمان ممکن است دریابند ناشناختههایی همراهشان سفر میکند و هر تمامی حقایق پنهان روی زمین نمیماند. بیبی به نظر میرسد این بار بیبی سوغاتیهای بسیار جالب توجهی با خودت میبری.»
تیکتاک... تیکتاک
یکشنبه، ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵
۷:۳۰ صبح»
تصویری از نخستوزیر رژیم صهیونیستی که در صفحه گروه سایبری حنظله منتشر شده است.