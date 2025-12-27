به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فرماندار قم گفت: اعضای اصلی انتخاب شده هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر‌ها و روستا‌های قم به ترتیب آرا محمد عکافان، محمد لطفی نیاسر، علامرضا تفتی، ابوالفضل بهرامیان، حمید خرمی، سلمان پورمند، محمد اسدی و مسعود قانعی فرد و اعضای علی البدل احمد زارع قمشه، حمزه بهشتی،مرتضی خوش لهجه ،احمد دل آذر وسید امیر سلطانیان هستند.

وی با اشاره به اینکه این هیئت اجرایی از بین ۳۰ نفر از معتمدینی که از طرف فرمانداری به هیئت نظارت شهرستان معرفی شده‌اند تایید و انتخاب شده‌اند افزود: در این انتخابات هشت نفر اعضای اصلی و پنج نفر هم اعضای علی البدل انتخاب شدند .

وظیفه اصلی هیئت‌های اجرایی، مدیریت برگزاری انتخابات، آماده سازی شعب اخد رای، شمارش آرا، تنظیم صورت جلسه و اعلام آرا است.