به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ استاندارآذربایجان‌غربی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به کمبود و توزیع نامتوازن زیرساخت‌های لجستیکی در استان گفت: استانی با مرز مشترک با سه کشور نمی‌تواند تنها با دو مرکز لجستیک پاسخگوی نیاز‌های ترانزیتی وتجاری باشد به همین علت ایجاد دست‌کم ۱۰ مرکز لجستیک در سراسر استان ضروری است.

رضا رحمانی، با اشاره به اهمیت مرز‌های پیرانشهر و تمرچین افزود: این مسیر‌ها که برای حفظ امنیت وپویایی آنها هزینه‌های سنگینی پرداخت شده، امروز نیازمند توسعه زیر ساخت‌های لجستیکی پیشرفته و فعال هستند.

رحمانی، همچنین با اشاره به آمادگی مناطق جنوبی استان برای اجرای این طرح‌ها تصریح کرد: در شهر‌های نقده و جلدیان پیرانشهر بستر لازم برای احداث مراکز لجستیک فراهم است و این پروژه‌ها باید حداکثر ظرف چهار تا شش ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

وی، توزیع فعلی امکانات لجستیکی را نیز ناعادلانه دانست و افزود: وجود تنها دو مرکز لجستیک برای یک استان مرزی قابل قبول نیست و در همه مرز‌ها باید بازارچه‌های مرزی، شهرک‌های صنعتی و مراکز لجستیکی مجهز ایجاد شود.

استاندار آذربایجان‌غربی، همچنین با اشاره به سیاست تمرکززدایی دولت و تفویض اختیارات به استان‌ها اضافه کرد: این رویکرد فرصت مناسبی برای توسعه زیرساخت‌هاست و شرکت‌ها و پیمانکاران نیز باید با جدیت و بدون وقفه، پروژه‌ها را مطابق تعهدات خود اجرا کنند.

تسریع در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام، بهبود فضای سرمایه‌گذاری، توجه به پروژه‌های عمرانی اولویت‌دار شهرستان‌ها، بررسی روند اجرای اسناد توسعه شهرستانی و وضعیت تخصیص اعتبارات به طرح‌های روستایی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل از دیگر محور‌های مطرح‌شده در این نشست بود.