با وجود گذشت مدت‌ها از معرفی یک سکوی واحد برای ثبت قراردادهای ملکی در بنگاه‌های املاک، هم‌زمان با راه‌اندازی و توسعه سکوی کاتب، انتقادها و اعتراض‌هایی از سوی سکوهای بخش خصوصی مطرح شده است.

مالکیت و دسترسی سامانه کاتب به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منتقل می شود

به گزارش خبرنگار گروه مسکن و شهرسازی



بر اساس ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مشاوران املاک موظف‌اند پس از انجام مذاکرات، پیش‌نویس قرارداد را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت کنند. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا کاتب همان سامانه اصلی و حاکمیتی سازمان ثبت است یا سکویی وابسته به بخش خصوصی؟ به گزارش خبرنگار گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، در این خصوص رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی میگوید: مثل کاتب که دسترسی برای ثبت قراردادها دارد به سکوهای بخش خصوصی هم دسترسی داده شود. قانون معتقد است تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به‌درستی اجرا نشده و امکان رقابت برابر برای آن‌ها فراهم نیست.

این پرسش بیش از یک ماه پیش از سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح شد و پاسخ رسمی این بود که سکوی کاتب متعلق به سازمان ثبت است. با این حال، بررسی مجوزهای سکوی کاتب نشان می‌دهد صاحب امتیاز آن کانون سردفتران و دفتریاران است؛ تشکلی که ماهیتی خصوصی دارد و خود از ذی‌نفعان ثبت معاملات ملکی به شمار می‌رود. همچنین تأمین مالی و ایجاد این سکو نیز توسط همین کانون انجام شده است.

پیگیری‌های خبرگزاری صدا و سیما این موضوع را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی کشاند. حبیب الله قاسمی عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی طبیعتاً به دنبال منافع خود است، معتقد بود نمی‌توان مرز میان منافع یک تشکل خصوصی و وظایف حاکمیتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را نادیده گرفت.

علی خضریان عضو کمیسیون اصل نود مجلس هم معتقد بود، عرصه رقابت در حوزه ثبت الکترونیک معاملات ملکی عملاً به رقابت برای یک سکوی خاص تبدیل شده و این وضعیت، شائبه انحصار را تقویت کرده است؛ چرا که امکانات و دسترسی‌هایی که در اختیار سکوی کاتب قرار گرفته، به سایر سکوهای فعال بخش خصوصی داده نشده است. این موضوع با نقد و اعتراض جدی مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شده است.

نمایندگان تأکید دارند در صورت اعطای دسترسی‌های یکسان به همه سکوها، نگرانی بابت کاهش منابع درآمدی یک قشر خاص نباید مانع اجرای قانون و ایجاد رقابت سالم شود.

به گفته حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه ویژه کمیسیون اصل ۹۰، یکی از دستاوردهای مهم، شناسایی نقاط ضعف و قوت ساختار فعلی عنوان شد و در همین جلسه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پذیرفت که مالکیت و دسترسی‌های سکوی کاتب باید از کانون سردفتران و دفتریاران به سازمان ثبت منتقل شود.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شده است زمان‌بندی این انتقال نهایتاً تا یک هفته آینده اعلام شود.

گزارش از عاطفه گودینی