به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان لامرد گفت: در این جشنواره بیش از ۱۰۰ سوارکار از استان‌های فارس، اصفهان، یزد، بوشهر و کرمان، همچنین شهرستان‌های لامرد، لارستان و گراش به‌صورت اختصاصی اسب‌های زینتی خود را به نمایش گذاشتند و با استقبال علاقه‌مندان به این رشته ورزشی مواجه شدند.

منصوری افزود: بیش از هزار رأس اسب اصیل در شهرستان لامرد توسط علاقه‌مندان این ورزش نگهداری می‌شود و برگزاری چنین جشنواره‌هایی علاوه بر ایجاد شور و نشاط اجتماعی، نقش مهمی در توسعه ورزش سوارکاری در این منطقه دارد.