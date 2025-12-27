رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی؛
کاهش معضل مسکن، بزرگترین کمک معیشتی به مردم است
، حجت الاسلام والمسلمین نصراله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت موضوع مسکن در کاهش موضوعات معیشتی و رفاهی خانوادهها گفت: متاسفانه در سالهای گذشته تورم رشد زیادی داشته است و از این منظر مردم دچار مشکلات عدیدهای شدهاند از طرف دیگر کشور رشد اقتصادی نیز نداشته است متاسفانه رشد اقتصادی ۶ ماه اول سال جاری نزدیک به صفر درصد بوده است، به همین دلیل درآمدها کاهش پیدا کرده و یکی از هزینههای مردم که افزایش چشمگیری داشته است بخش مسکن در سبد هزینه خانواده است.
وی افزود: متاسفانه همواره قیمت زمین و مسکن بیش از تورم عمومی افزایش داشته است و این موضوع منجر به این شده است که شاخص دسترسی مسکن و سهم مسکن از سبد هزینه خانواده طی سالهای گذشته افزایش پیدا کند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در شرایط رکود تورمی بیشترین فشار به خانوادههای مستاجر وارد میشود چرا که از یک طرف به خاطر شرایط تورمی هزینههای زندگیشان که بیشترین سهم آن مسکن است افزایش مییابد از طرف دیگر درآمدهایشان نیز به خاطر شرایط رکود اقتصادی و عدم رونق اقتصادی کاهش مییابد. در این شرایط اگر امکان یجاد رونق اقتصادی و افزایش درآمدهای خانوادههای مستاجر وجود ندارد حداقل هزینههای خانوادههای مستاجر را کاهش داد لذا حتماً باید فکر اساسی برای کاهش هزینههای خانوادهها در حوزه مسکن کرد.
حجت الاسلام پژمانفر افزود: در این راستا با توجه به سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانواده، کمک به کاهش معضل مسکن میتواند بزرگترین کمک به معیشت خانوادهها باشد که این موضوع با توجه به ظرفیتها و امکانات موجود در وزارت راه و شهرسازی کاملاً قابل تحقق است.
وی در ادامه با بیان اینکه در صورت اراده وزارت راه و شهرسازی، کاهش معضل مسکن برای خانوادهها قابل حل است گفت: داراییها و ظرفیتهای بسیار بالایی در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد و مجلس شورای اسلامی سازوکارها و زیرساختهای اجرایی و حقوقی و فنی استفاده از این داراییها و ظرفیتها را در قالب قوانین مختلف پیش بینی کرده است. در صورت اجرای قوانین حوزه مسکن به خصوص بخش مسکن برنامه هفتم پیشرفت که وعده رئیس جمهور محترم در هنگام انتخابات و قول وزیر راه و شهرسازی در هنگام اخذ رأی اعتماد بوده است حداقل ۲درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت و یک میلیون اشتغال ایجاد و یا احیا میشود چراکه بخش مسکن به عنوان یک پیشران اقتصادی با بیش از ۱۲۰ حوزه صنعتی و خدماتی ارتباط پیشین و پسین دارد لذا از این منظر نیز تولید مسکن میتواند علاوه بر کاهش هزینههای معیشتی مردم، منجر به اشتغالزایی و افزایش رونق اقتصادی نیز شود.